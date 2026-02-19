Зимняя Олимпиада — 2026
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад

Автоэксперт Лыткин: в снегопад нужно быть особенно сосредоточенным на дороге

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва‭»
Водителям в снегопад нужно быть особенно сосредоточенными на дороге, предупредил главный эксперт Национального совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что зимний период требует особой подготовки автомобиля.

Зимний период включает в себя соответствующую подготовку автомобиля: замена жидкостей на зимние, качественная резина, щетки стеклоочистителя. Кто этого не сделал — мое сочувствие. Экономят на воде, заливают ее, а в итоге она замерзает, и становится еще хуже. Водитель должен быть готов к любым неожиданностям, ведь 90% ДТП случаются именно по вине человека. В снегопад нужно быть максимально сосредоточенным, — пояснил Лыткин.

Он уточнил, что по возможности лучше воспользоваться общественным транспортом. Как считает автоэксперт, при отсутствии жизненной необходимости в такую погоду лучше пересидеть дома.

Ранее в Мурманской области сотни автомобилей оказались заблокированы на трассе из-за мощной метели и поломки дорожной техники. Основной затор образовался на пути из Териберки в Мурманск, в районе перевала Эривейв.

