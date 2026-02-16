Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 02:14

ВСУ обвинили в резком увеличении обстрелов жителей приграничья РФ

Мирошник: ВСУ увеличили количество обстрелов гражданской инфраструктуры РФ

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины в последние дни многократно увеличили количество атак на гражданские объекты в российских регионах, заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его информации, особенно тяжелая ситуация складывается в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сейчас мы наблюдаем существенное обострение и рост интенсивности обстрелов ВСУ на Белгородском и Херсонском направлениях, сказал дипломат.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских дронов за три часа вечером 15 февраля. Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что пострадавших зафиксировано не было, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

