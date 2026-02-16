Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 04:20

В России может появиться награда за принятие экстремальных родов

Депутат Иванов призвал отмечать наградой россиян, принявших внезапные роды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал официально поощрять граждан, которые помогают женщинам при внезапных родах вне медицинских учреждений. В беседе с NEWS.ru он отметил, что зачастую такие люди не обладают профильным образованием, но это не мешает им брать на себя ответственность и помогать появиться на свет новому человеку.

В нашей стране ежегодно происходят десятки случаев, когда роды застают женщину врасплох: в поезде, самолете, такси, когда скорая просто не успевает. И в этот критический момент рядом оказываются обычные люди. Они не имеют медицинского образования, но берут на себя колоссальную ответственность и делают все возможное, чтобы помочь появиться на свет новому человеку и спасти его мать. Такие поступки заслуживают не просто благодарности, а государственного признания. Я предлагаю разработать и внедрить на федеральном уровне четкий регламент поощрения граждан, принявших экстренные роды, — высказался Иванов.

Он отметил, что это может быть создание новой памятной медали, например «За спасение новорожденной жизни», либо упрощение процедуры вручения уже существующей медали «За спасение погибавших». По словам депутата, важно наладить централизованный сбор информации о подобных случаях, чтобы ни один из них не остался незамеченным наградными комиссиями.

Россиян, принявших экстренные роды, можно отмечать как специальной памятной медалью «За спасение новорожденной жизни» или «Роды вне стен». Либо можно ввести упрощенный порядок представления к уже существующей медали «За спасение погибавших». Важно, чтобы информация о каждом таком случае не терялась в муниципальных архивах, а централизованно собиралась и передавалась в наградные комиссии. Кроме того, необходимо предусмотреть не только моральное, но и материальное поощрение — единовременную выплату таким героям, аналогично тем мерам поддержки, которые сегодня оказываются спасателям и пожарным, — резюмировал Иванов.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева подтвердила, что собирается ходатайствовать о государственной награде для воспитателя детского сада из Бугуруслана, которая остановила мужчину с ножом. Парламентарий назвала Лию Галееву настоящим героем и поблагодарила ее за мужество.

россияне
награды
женщины
депутаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили, о каких обстоятельства нужно сообщать военкоматам
Стало известно, как ВСУ скрывают присутствие наемников на передовой
Фонд Гейтса уличили в злых целях из-за «спасающих жизни» вакцин
Машина насмерть сбила 18-летнего велогонщика в Италии
Раскрыто, какой вопрос на переговорах в Женеве поднимут в первую очередь
В России может появиться награда за принятие экстремальных родов
Две европейские страны поставили в Россию рекордное количество вина
Водителей предупредили о штрафах, которые можно получить из-за снега
В Госдуме предложили изменить требования к больничным мигрантов
В США украинца задержали на парковке с необычной целью
Онколог назвал опаснейшее заблуждение насчет рака
Россиян вновь ждут длинные выходные
Нервный срыв, хейт из-за фигуры, мнение об СВО: как живет Анна Семенович
Песков объяснил, почему Кремль не будет судиться из-за масок Путина
Словакия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией
Финский фристайлист разбился во время прыжка на Олимпиаде
Озвучено, сколько дронов ВСУ сбила российская ПВО за неделю
На Западе объяснили, ради чего ЕС втягивает граждан в конфликт на Украине
Ветер сшиб известный на всю Италию утес для влюбленных
Названы изменения в организме, требующие срочного анализа на ВИЧ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.