В России может появиться награда за принятие экстремальных родов

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал официально поощрять граждан, которые помогают женщинам при внезапных родах вне медицинских учреждений. В беседе с NEWS.ru он отметил, что зачастую такие люди не обладают профильным образованием, но это не мешает им брать на себя ответственность и помогать появиться на свет новому человеку.

В нашей стране ежегодно происходят десятки случаев, когда роды застают женщину врасплох: в поезде, самолете, такси, когда скорая просто не успевает. И в этот критический момент рядом оказываются обычные люди. Они не имеют медицинского образования, но берут на себя колоссальную ответственность и делают все возможное, чтобы помочь появиться на свет новому человеку и спасти его мать. Такие поступки заслуживают не просто благодарности, а государственного признания. Я предлагаю разработать и внедрить на федеральном уровне четкий регламент поощрения граждан, принявших экстренные роды, — высказался Иванов.

Он отметил, что это может быть создание новой памятной медали, например «За спасение новорожденной жизни», либо упрощение процедуры вручения уже существующей медали «За спасение погибавших». По словам депутата, важно наладить централизованный сбор информации о подобных случаях, чтобы ни один из них не остался незамеченным наградными комиссиями.

Россиян, принявших экстренные роды, можно отмечать как специальной памятной медалью «За спасение новорожденной жизни» или «Роды вне стен». Либо можно ввести упрощенный порядок представления к уже существующей медали «За спасение погибавших». Важно, чтобы информация о каждом таком случае не терялась в муниципальных архивах, а централизованно собиралась и передавалась в наградные комиссии. Кроме того, необходимо предусмотреть не только моральное, но и материальное поощрение — единовременную выплату таким героям, аналогично тем мерам поддержки, которые сегодня оказываются спасателям и пожарным, — резюмировал Иванов.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева подтвердила, что собирается ходатайствовать о государственной награде для воспитателя детского сада из Бугуруслана, которая остановила мужчину с ножом. Парламентарий назвала Лию Галееву настоящим героем и поблагодарила ее за мужество.