Зеленский заговорил о «корейском» будущем Украины

Для урегулирования конфликта на Украине возможно применение так называемого корейского сценария, допустил в интервью изданию Le Point глава республики Владимир Зеленский. По его словам, при поиске путей решения кризиса могут рассматриваться различные варианты.

В то же время президент Украины отметил, что полное повторение модели, существующей на Корейском полуострове, является невозможным. Он объяснил это соображениями безопасности. Зеленский привел сравнение, указав, что население КНДР составляет 20 млн человек, тогда как в России проживает 140 млн граждан.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к переговорам по урегулированию конфликта. При этом он выразил мнение, что в скором времени должно произойти некое событие, которое повлияет на их позиции. Трамп упоминал о наличии у него так называемых фазы два и фазы три в отношении России, которые пока не были применены.

Владимир Путин отмечал, что России, возможно, придется решать поставленные задачи СВО военным способом, если не получится разрешить конфликт мирными средствами. Одновременно с этим он высказал мнение, что администрация президента США искренне желает содействовать решению данной проблемы.