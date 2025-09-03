Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:09

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Необычный рецепт приготовления кабачков Необычный рецепт приготовления кабачков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки — полезный продукт, который богат витаминами и микроэлементами. А еще они низкокалорийные, благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Делимся необычным рецептом приготовления кабачков.

Ингредиенты

  • Кабачок крупный молодой — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 большая луковица.
  • Морковь — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт., большие.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Подсолнечное масло — по вкусу.
  • Мука — 2–3 горсти.
  • Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Крупный молодой кабачок очистить от кожуры и нарезать колечками так, чтобы их толщина была примерно 2 сантиметра. Семечки можно не удалять. Муку смешать с солью. Каждый кружок кабачка обвалять в смеси с двух сторон, обжарить до румяной корочки, а затем переложить в глубокую кастрюлю. Репчатый лук нарезать мелко, пассеровать на растительном масле до прозрачности. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку, обжаривать около 5–7 минут, постоянно помешивая. Помидоры порезать кубиками и добавить к зажарке. Перемешать и держать под крышкой еще пару минут. Полученной зажаркой укрыть кабачки в кастрюле, добавить сметану, соль, черный перец, залить водой так, чтобы все овощи были покрыты, поставить на огонь. Не перемешивать!

Когда блюдо закипит, убавить огонь до минимума. На газовой плите лучше использовать рассекатель пламени или взять кастрюлю с толстым дном, чтобы кабачки не пригорели. Тушить около 30–40 минут. После того как блюдо приготовилось, его можно аккуратно перемешать ложкой. Подается с подливой. Можно украсить свежей зеленью.

Ранее мы рассказывали, как приготовить скрэмбл: рецепт американской яичницы-болтуньи на завтрак.

кабачки
кулинария
кухня
продукты
продукты питания
рецепт
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
VK проведет онлайн-фестиваль для любителей литературы
Первое в России движение беспилотного трамвая запустили в Москве
Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад победы в Пекине
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.