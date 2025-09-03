Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Кабачки — полезный продукт, который богат витаминами и микроэлементами. А еще они низкокалорийные, благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Делимся необычным рецептом приготовления кабачков.

Ингредиенты

Кабачок крупный молодой — 1 шт.

Репчатый лук — 1 большая луковица.

Морковь — 2 шт.

Помидоры — 2 шт., большие.

Сметана — 3 ст. л.

Подсолнечное масло — по вкусу.

Мука — 2–3 горсти.

Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Крупный молодой кабачок очистить от кожуры и нарезать колечками так, чтобы их толщина была примерно 2 сантиметра. Семечки можно не удалять. Муку смешать с солью. Каждый кружок кабачка обвалять в смеси с двух сторон, обжарить до румяной корочки, а затем переложить в глубокую кастрюлю. Репчатый лук нарезать мелко, пассеровать на растительном масле до прозрачности. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку, обжаривать около 5–7 минут, постоянно помешивая. Помидоры порезать кубиками и добавить к зажарке. Перемешать и держать под крышкой еще пару минут. Полученной зажаркой укрыть кабачки в кастрюле, добавить сметану, соль, черный перец, залить водой так, чтобы все овощи были покрыты, поставить на огонь. Не перемешивать!

Когда блюдо закипит, убавить огонь до минимума. На газовой плите лучше использовать рассекатель пламени или взять кастрюлю с толстым дном, чтобы кабачки не пригорели. Тушить около 30–40 минут. После того как блюдо приготовилось, его можно аккуратно перемешать ложкой. Подается с подливой. Можно украсить свежей зеленью.

