Стало известно, куда уехал племянник Галкина с военной специальностью SHOT: племянник Галкина с военной специальностью уехал из РФ после начала СВО

Племянник Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), имеющий военную специальность, покинул территорию России всего через четыре дня после начала специальной военной операции, сообщает Telegram-канал SHOT. Молодой человек в 27 лет сначала отправился в Ереван. Позже он переехал в Сербию, где провел почти весь 2023 год. В этой стране он арендовал жильё по цене €60 (5,6 тысяч рублей по текущему курсу) в сутки, в котором имел личный бассейн и просторную террасу.

Никита проходил службу в автомобильных войсках, обучаясь в военном училище, расположенном в Воронежской области. В 2017 году он принял присягу, на которой присутствовал Максим Галкин. До отъезда из страны племянник комика-иноагента официально был зарегистрирован и проживал в районе Хамовники. У него имелась доля в восьмикомнатной квартире общей площадью 163 квадратных метра.

Ранее Максим Галкин пострадал в ДТП на велосипеде в Латвии. Инцидент произошел на улице Юрмалы. По информации журналистки Божены Рынски, его сбила женщина за рулем «Фольксвагена». В результате аварии у него оказалась повреждена рука.

Ранее Галкин выложил ролик, в котором его жена Алла Пугачева откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем. Вместе с дочерью Лизой она продемонстрировала процесс приготовления яичницы по рецепту комика. Во время съёмок 75-летняя певица заметила, что у неё дрожат руки, и добавила, что это порой мешает ей быть уверенной в себе во время видео.