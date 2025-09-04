Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:42

Оверчук: РФ надеется на возвращение 13 задержанных в Азербайджане граждан

Фото: Игорь Родинр/Росконгрес

Россия рассчитывает на понимание со стороны властей Азербайджана в деле 13 задержанных граждан РФ и надеется на их скорое возвращение домой, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Восточном экономическом форуме. По его словам, Москва обеспокоена судьбой этих людей, передает ТАСС.

С Азербайджаном в первую очередь, конечно же, нас беспокоит то, что наши 13 граждан находятся в Азербайджане, удерживаются там. И мы надеемся, что эти люди скоро окажутся на родине. И надеемся здесь на то, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы этих людей отпустить домой, — сказал вице-премьер.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в рамках ВЭФ, что освобождение 13 российских граждан, находящихся в Азербайджане, может стать значимым шагом для улучшения отношений между Москвой и Баку. По ее словам, этот вопрос подробно обсуждался 22 августа в Астрахани на заседании российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Алексей Оверчук
россияне
Азербайджан
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура выясняет обстоятельства крушения самолета в Рязанской области
«Там любят спорт»: в Госдуме выступили за проведение Игр России и КНДР
Тихонов оценил идею Дегтярева объединить федерации лыж и биатлона
Названы сроки выгодной для России добычи нефти
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали мужчину с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.