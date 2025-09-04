Оверчук: РФ надеется на возвращение 13 задержанных в Азербайджане граждан

Россия рассчитывает на понимание со стороны властей Азербайджана в деле 13 задержанных граждан РФ и надеется на их скорое возвращение домой, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Восточном экономическом форуме. По его словам, Москва обеспокоена судьбой этих людей, передает ТАСС.

С Азербайджаном в первую очередь, конечно же, нас беспокоит то, что наши 13 граждан находятся в Азербайджане, удерживаются там. И мы надеемся, что эти люди скоро окажутся на родине. И надеемся здесь на то, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы этих людей отпустить домой, — сказал вице-премьер.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в рамках ВЭФ, что освобождение 13 российских граждан, находящихся в Азербайджане, может стать значимым шагом для улучшения отношений между Москвой и Баку. По ее словам, этот вопрос подробно обсуждался 22 августа в Астрахани на заседании российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.