26 октября 2025 в 10:15

«Молния» уничтожила объект ВСУ на рекордной дистанции

ВС России дроном поразили газоперекачивающую станцию ВСУ на расстоянии 55 км

БПЛА «Молния» БПЛА «Молния» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные 123-й бригады южной группировки войск с помощью дрона «Молния» уничтожили газоперекачивающую станцию противника, рассказал оператор беспилотника с позывным Бах. В беседе с ТАСС он пояснил, что дрон преодолел 55 км. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Там были склады боеприпасов, и личный состав противника там тоже находился, — сказал боец.

По его словам, БПЛА самолетного типа «Молния» способен нести боезаряд до 10 кг. Благодаря специальной системе защиты от РЭБ дрон сохраняет работоспособность даже в условиях радиоэлектронного подавления.

Ранее военнослужащий из 60-й мотострелковой бригады группировки «Восток» геройски ликвидировал группу противника в окопе, совершив рискованный маневр. В ходе штурма опорного пункта боец попал под обстрел и, спасаясь от вражеской гранаты, бросился в окоп противника. Противники попытались вытолкнуть его, но он бросил гранату обратно и выбежал.

До этого российский солдат с позывным Перс уничтожил двоих украинских бойцов в ДНР, будучи безоружным. Солдат потерял автомат во время атаки дрона.

