Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 10:31

В один месяц скончались сразу два известных губернатора времен Ельцина

Lenta.ru: экс-губернаторы Фатеев и Прусак ушли из жизни в августе 2025 года

Михаил Прусак Михаил Прусак Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

В один месяц скончались политик Валерий Фатеев, который руководил Смоленской областью в 1990-х годах, и Михаил Прусак, руководивший Новгородской областью с начала 1990-х до середины 2000-х, передает Lenta.ru. Оба губернатора ушли из жизни в августе 2025 года.

Валерий Фатеев, первый губернатор современной Смоленской области, погиб 24 августа 2025 года в Москве. Ему было 79 лет. Он переходил железнодорожные пути и не успел среагировать на поезд, что привело к трагедии.

Михаил Прусак, бывший губернатор Новгородской области, скончался 26 августа 2025 года в возрасте 65 лет после длительной болезни. Уроженец Западной Украины, он стал губернатором в 1991 году по инициативе Бориса Ельцина и трижды переизбирался. Под его руководством область стала лидером экономических реформ в 1990-е. В 2007 году он ушел в отставку, а через 10 лет был признан банкротом. Последние годы жил на пенсию, назначенную из-за инвалидности после инсульта.

Ранее сообщалось, что 49-летний руководитель отдела внешних коммуникаций телеканала «Россия 1» Игорь Потапов скончался от онкологического заболевания. Он ушел из жизни за месяц до своего 50-летнего юбилея, который должен был состояться 7 ноября.

губернаторы
смерти
Смоленская область
Новгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уровень недовольства немцев властями Германии достиг рекордных значений
В России назвали самого упоминаемого отечественного ученого
Магнитные бури сегодня, 26 октября: что завтра, тошнота, скачки давления
Школьники толпой накинулись на пенсионера после замечания
«Сотрудничали с охраной»: раскрыты детали расследования об ограблении Лувра
В Новосибирске объявились похитители детей
Военэксперт предрек реакцию Запада на новую российскую ракету «Буревестник»
«Совершенно новое оружие»: стало известно, чем Россия ответит на Tomahawk
Mash: Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров
Мать и дочь погибли после атаки ВСУ на российский город
Оружие Судного дня: что известно о ракете «Буревестник», где разместят
Названа страна, подорвавшая безопасность Корейского полуострова
В один месяц скончались сразу два известных губернатора времен Ельцина
Лукашенко призвал Австрию помнить о драматических уроках прошлого
Пакистан заявил о готовности начать открытую войну с Афганистаном
Наступление ВС РФ на Харьков 26 октября: огонь по своим, плен в Купянске
Сотрудники ТЦК мобилизовали украинца с кладбища и отправили на передовую
«Молния» уничтожила объект ВСУ на рекордной дистанции
ВСУ лишились штурмовой группы в районе Константиновки
«Не будет препятствий»: военэксперт о российской ракете «Буревестник»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.