В один месяц скончались сразу два известных губернатора времен Ельцина Lenta.ru: экс-губернаторы Фатеев и Прусак ушли из жизни в августе 2025 года

В один месяц скончались политик Валерий Фатеев, который руководил Смоленской областью в 1990-х годах, и Михаил Прусак, руководивший Новгородской областью с начала 1990-х до середины 2000-х, передает Lenta.ru. Оба губернатора ушли из жизни в августе 2025 года.

Валерий Фатеев, первый губернатор современной Смоленской области, погиб 24 августа 2025 года в Москве. Ему было 79 лет. Он переходил железнодорожные пути и не успел среагировать на поезд, что привело к трагедии.

Михаил Прусак, бывший губернатор Новгородской области, скончался 26 августа 2025 года в возрасте 65 лет после длительной болезни. Уроженец Западной Украины, он стал губернатором в 1991 году по инициативе Бориса Ельцина и трижды переизбирался. Под его руководством область стала лидером экономических реформ в 1990-е. В 2007 году он ушел в отставку, а через 10 лет был признан банкротом. Последние годы жил на пенсию, назначенную из-за инвалидности после инсульта.

