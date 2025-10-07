Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 10:34

Умер глава отдела внешних коммуникаций телеканала «Россия-1»

В возрасте 49 лет скончался сотрудник «Россия-1» Игорь Потапов

Игорь Потапов

Скончался 49-летний глава отдела внешних коммуникаций телеканала «Россия-1» Игорь Потапов, сообщил фотограф Геннадий Авраменко в своем Telegram-канале. Он не дожил до юбилея буквально месяц. Потапову должно было исполниться 50 лет 7 ноября. Причиной смерти стала онкология.

Умер Игорь Потапов. <…> Несколько лет назад Игорь взял меня за пуговицу и вдруг обстоятельно, а мужик он был именно обстоятельный, рассказал все о своей болезни. Я второй раз буквально рыдал у него на плече, — написал Авраменко.

Ранее погиб бывший нападающий футбольных клубов «Ротор» и «Факел» Максим Бондаренко. Ему было 44 года. О смерти футболиста сообщили в пресс-службе волгоградской команды. Причины трагедии не уточняются. В клубе выразили искренние соболезнования его родным и близким.

До этого в Москве простились с двукратным чемпионом Европы по боксу Виктором Агеевым. На церемонии присутствовали олимпийские чемпионы Александр Поветкин и Александр Лебзяк, а также бывший чемпион мира Денис Лебедев.

