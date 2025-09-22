«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 12:41

В Москве простились с двукратным чемпионом Европы по боксу

Прощание с боксером Виктором Агеевым состоялось в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прощание с двукратным чемпионом Европы по боксу Виктором Агеевым прошло в Москве, сообщает ТАСС. Церемония состоялась в понедельник, 22 сентября, в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

На прощании присутствовали функционеры и боксеры, включая олимпийских чемпионов Александра Поветкина и Александра Лебзяка, бывшего чемпиона мира Дениса Лебедева. Начальник ЦСКА Артем Громов отметил преданность Агеева своему делу и стране. Он указал, что все пришли прощаться с «человеком-эпохой», а не просто спортсменом и великим тренером. Громок назвал его целостным и увлеченным, преданным делу человеком.

Лебзяк, говоря об Агееве, отметил его педагогические достоинства. Они познакомились в конце 80-х. Олимпийский чемпион назвал Агеева большим боксером, который стал монолитом своего вида спорта и России. Он также зачитал стихотворение Валентина Гафта «Живых все меньше в телефонной книжке...».

Агеев скончался в возрасте 84 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Агеева считали легендой советского бокса.

Ранее в Омске застрелили чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко. По данным источника, тело 31-летнего спортсмена с пулевым ранением в голову обнаружили в его квартире.

боксеры
похороны
смерти
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Песков раскрыл, как Путин оценил прошедшие в России выборы
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
«Самая трагичная фаза»: Песков о текущей обстановке в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.