В Москве простились с двукратным чемпионом Европы по боксу

Прощание с двукратным чемпионом Европы по боксу Виктором Агеевым прошло в Москве, сообщает ТАСС. Церемония состоялась в понедельник, 22 сентября, в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

На прощании присутствовали функционеры и боксеры, включая олимпийских чемпионов Александра Поветкина и Александра Лебзяка, бывшего чемпиона мира Дениса Лебедева. Начальник ЦСКА Артем Громов отметил преданность Агеева своему делу и стране. Он указал, что все пришли прощаться с «человеком-эпохой», а не просто спортсменом и великим тренером. Громок назвал его целостным и увлеченным, преданным делу человеком.

Лебзяк, говоря об Агееве, отметил его педагогические достоинства. Они познакомились в конце 80-х. Олимпийский чемпион назвал Агеева большим боксером, который стал монолитом своего вида спорта и России. Он также зачитал стихотворение Валентина Гафта «Живых все меньше в телефонной книжке...».

Агеев скончался в возрасте 84 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Агеева считали легендой советского бокса.

Ранее в Омске застрелили чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко. По данным источника, тело 31-летнего спортсмена с пулевым ранением в голову обнаружили в его квартире.