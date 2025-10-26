В Новосибирске объявились похитители детей

Родители школьников из новосибирского Академгородка утверждают, что кто-то пытается похитить детей, передает Telegram-канал «КП Новосибирск». В родительских чатах обсуждают случаи, когда незнакомые мужчина и женщина предлагали детям «посмотреть на котят» в их машине или угощали сладостями.

На улице Ученых, между седьмым и девятым домом, зазывали младших школьников к белой машине, якобы там раздают конфеты. А между фермер-центром и «Юникорном» уже женщина подходила к младшим школьникам с предложением дать конфеты, — пишут родители.

Издание утверждает, что родители направили заявление в полицию. В региональном УМВД эту информацию пока не подтвердили, подробности выясняются.

В Костроме сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке похитить мальчика на улице, сообщили в СУ СК России по региону. Согласно предварительным данным, мужчина с судимостью подошел к ребенку, схватил его за руку и позвал за собой. Очевидец, заметивший это, вмешался в ситуацию и спугнул преступника.