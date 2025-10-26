Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 октября 2025 в 12:26

Песков предупредил о жестком ответе на удары ВСУ вглубь России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ будут жестко отвечать на попытки ВСУ наносить удары вглубь России, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он уточнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о якобы имеющихся у Киева возможностях проводить подобные атаки.

Сам Зеленский заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы и Россия будут реагировать жестко на это. И, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, ошеломляюще, — уточнил Песков.

Ранее Путин заявил, что ответ РФ в случае ударов Tomahawk по территории страны будет серьезным. По словам главы государства, заявление Зеленского о дальнобойном оружии является попыткой эскалации.

Также представитель Кремля заявил, что российская сторона оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу. По словам пресс-секретаря президента РФ, соответствующая заминка возникла на фоне нежелания украинского правительства активизировать диалог.

