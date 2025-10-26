Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 14:02

Названы четыре региона, где до конца октября сохранится аномальное тепло

Синоптик Паршина: на Урале воздух к концу октября может прогреться до +15

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Урале с 27 октября по 2 ноября ожидается аномально теплая погода, сообщила в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях воздух может прогреться до +13–15 градусов, что сильно превышает норму.

В Свердловской и Тюменской областях будет на шесть градусов теплее нормы. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +10 градусов. В Челябинской и Курганской областях также весьма тепло для этого времени года. Температура воздуха в понедельник может достигать +12 градусов, после потеплеет до +13–15 градусов, — сказала Паршина.

Она отметила, что в Свердловской и Тюменской областях на следующей неделе ожидаются небольшие дожди. В Челябинской и Курганской областях погода будет преимущественно без осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что три российских региона в ближайшие дни ожидает аномальное потепление с температурой на 6–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, на Таймыре и в Эвенкийском районе Красноярского края температура может достигать нуля и двух градусов тепла. Также потепление наблюдается в Хакасии, отметил Вильфанд.

погода
потепление
Урал
прогнозы
Гидрометцентр
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин напомнил российским военным, кто определяет ход СВО
Абонементы со скидкой и льготы: как сэкономить на парковке в Краснодаре
Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США
«Машина с пустым баком»: Слуцкий раскритиковал поддержку соотечественников
Песков удивился решению Бельгии по конфискации российских активов
Футболист Нигматуллин готовится к свадьбе после развода
Захарова напомнила о цикличности истории на примере кино
Стало известно, кем представилась обманувшая Долину мошенница
Захарова вспомнила курьезную историю о своем имени и Нью-Йорке
Шквальные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Назван способ, как оценить моральные качества будущих сотрудников
Тодоренко показала архивные фото с росписи
Операция на утке с огромной стрелой в голове в Подмосковье попала на видео
Стала известна дата прощания с заслуженным артистом РФ Золотницким
Глава Россотрудничества рассказал о новых направлениях работы
Боярская поделилась трогательным семейным фото с прогулки в Царском Селе
В Минэнерго ответили, возобновит ли Россия экспорт бензина
Группа t.A.T.u. дала концерт впервые за 15 лет
Правильное хранение улова: как сохранить рыбу свежей надолго
Оксана Самойлова решительно сменила имидж после новости о разводе
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту
Семья и жизнь

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.