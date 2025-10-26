Названы четыре региона, где до конца октября сохранится аномальное тепло Синоптик Паршина: на Урале воздух к концу октября может прогреться до +15

На Урале с 27 октября по 2 ноября ожидается аномально теплая погода, сообщила в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях воздух может прогреться до +13–15 градусов, что сильно превышает норму.

В Свердловской и Тюменской областях будет на шесть градусов теплее нормы. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +10 градусов. В Челябинской и Курганской областях также весьма тепло для этого времени года. Температура воздуха в понедельник может достигать +12 градусов, после потеплеет до +13–15 градусов, — сказала Паршина.

Она отметила, что в Свердловской и Тюменской областях на следующей неделе ожидаются небольшие дожди. В Челябинской и Курганской областях погода будет преимущественно без осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что три российских региона в ближайшие дни ожидает аномальное потепление с температурой на 6–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, на Таймыре и в Эвенкийском районе Красноярского края температура может достигать нуля и двух градусов тепла. Также потепление наблюдается в Хакасии, отметил Вильфанд.