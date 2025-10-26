Песков назвал санкции США «недружественным шагом»

Новые антироссийские санкции США осложняют восстановление российско-американских отношений, но это не повод для отказа от налаживания связей, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что Россия заинтересована в выстраивании «добрых отношений» со всеми странами.

Конечно, действия, которые были предприняты на этой неделе, они стали недружественным шагом. Они действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам, — сказал Песков.

В передаче «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента сообщил, что Путин ценит желание американского лидера Дональда Трампа разрешить украинский кризис за одну ночь. Однако стремление к урегулированию в столь короткие сроки выглядит нереалистично из-за глубины и сложности конфликта.

Ранее Трамп сообщил, что эффект от новых антироссийских санкций станет очевидным примерно через полгода. Так он ответил на вопрос журналистов, упомянувших скептическое отношение Путина к новым рестрикциям.