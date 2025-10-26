Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 13:48

В Кремле с угрозой ответили ЕС на планы изъять российские активы

Песков: Россия ответит на попытки конфискации своих активов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва ответит на любые попытки конфискации российских активов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он пояснил, что Россия будет использовать все правовые механизмы — как национальные, так и международные.

Они понимают, что мы не оставим подобные действия и мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты. Преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений, — подчеркнул Песков.

До этого Песков заявил, что Вооруженные силы РФ будут жестко отвечать на попытки ВСУ наносить удары вглубь России. Он уточнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о якобы имеющихся у Киева возможностях проводить подобные атаки.

Тем временем вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что западным странам нужно понять, что с Россией нельзя разговаривать на языке угроз и санкций, но они ничему не учатся. По его словам, вместо этого Москву пытаются поставить на колени, что у них никогда не получится.

Дмитрий Песков
политика
санкции
Евросоюз
