Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 16:22

Прилепин предложил новые инициативы после успеха «Интервидения»

Писатель Прилепин: Россия могла бы создать литературную премию в рамках БРИКС

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Мария Девахин/ РИА Новости

После успеха песенного конкурса «Интервидение» Россия могла бы учредить премии в области литературы, музыки и кино, заявил NEWS.ru писатель Захар Прилепин на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованный обществом «Знание» при поддержке Россотрудничества. По его словам, для этого можно было бы задействовать потенциал Министерства иностранных дел РФ.

С МИД бы очень быстро пошло дело. [Можно было бы] создать новую литературную премию в рамках БРИКС, новую музыкальную премию в рамках БРИКС, новую кинопремию в рамках БРИКС, большую олимпиаду антиевропейскую или антиамериканскую в рамках БРИКС и в рамках Глобального Юга, — сказал Прилепин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные политические элиты негативно относятся к России уже более ста лет. Она привела пример из журнала «Пролетарское кино» о событиях 1931 года: Лондонское кинообщество показало советские фильмы, что вызвало недовольство властей, ограничивших к ним доступ.

Захар Прилепин
МИД
инициативы
БРИКС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Связь с Авериным, ревность мужа, предательства: как живет Анна Якунина
Стало известно о попытках ВСУ атаковать три российских региона
«Молния» в деле и 30 батальонов в котле: новости СВО на вечер 26 октября
Дмитриев заявил о хорошем состоянии российской экономики
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров
Захарова оценила нынешнее состояние переговоров по Украине
Мурашко попросили запретить пластические операции и татуировки детям
Дмитриев заявил о титанических попытках срыва диалога России и США
В Литве захотели заблокировать Белоруссию и Калининград
Появилось видео с моментом обрушения радиозавода в Киеве после удара
Рогов раскрыл смысл слов Туска о готовности Киева сражаться два-три года
Тимати подарил невесте иномарку за 250 млн рублей
Прилепин назвал условие для реальных переговоров России с Европой и США
30 тысяч на двоих: где дешево отдохнуть за рубежом в ноябрьские праздники
Прилепин предложил новые инициативы после успеха «Интервидения»
Регионы центральной России в конце октября накроют сильнейшие осадки
Самая вкусная рыба с лучком! Маринуем скумбрию — лучше, чем в магазине
Фильм Пригожина, отказ от Москвы, сын: как живет актер Кирилл Полухин
В Бурятии неизвестный выстрелил в такси
Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.