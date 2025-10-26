После успеха песенного конкурса «Интервидение» Россия могла бы учредить премии в области литературы, музыки и кино, заявил NEWS.ru писатель Захар Прилепин на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованный обществом «Знание» при поддержке Россотрудничества. По его словам, для этого можно было бы задействовать потенциал Министерства иностранных дел РФ.

С МИД бы очень быстро пошло дело. [Можно было бы] создать новую литературную премию в рамках БРИКС, новую музыкальную премию в рамках БРИКС, новую кинопремию в рамках БРИКС, большую олимпиаду антиевропейскую или антиамериканскую в рамках БРИКС и в рамках Глобального Юга, — сказал Прилепин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные политические элиты негативно относятся к России уже более ста лет. Она привела пример из журнала «Пролетарское кино» о событиях 1931 года: Лондонское кинообщество показало советские фильмы, что вызвало недовольство властей, ограничивших к ним доступ.