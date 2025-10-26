Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 15:55

Опубликованы секретные данные ЦРУ о переговорах Путина и Трампа

WSJ: ЦРУ допустило возможность переговоров Путина и Трампа по Украине

Владимир Путин, Дональд Трамп Владимир Путин, Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

ЦРУ считает возможным переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина по конфликту на Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, американская разведка подготовила аналитические материалы с оптимистичными прогнозами на перспективы диалога между Москвой и Вашингтоном.

Аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации подготовили оценки, в которых излагается вывод, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным, — сказано в статье.

Источники утверждают, что в начале работы администрации Трампа американские чиновники запрашивали у ЦРУ секретные брифинги и доклады, чтобы определить цели России на Украине и оценить ее готовность к переговорам.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин ценит желание президента США Дональда Трампа разрешить украинский кризис за одну ночь. При этом, отметил он, стремление к урегулированию в столь короткие сроки выглядит нереалистично из-за глубины и сложности конфликта.

Трамп до этого сообщил, что эффект от новых антироссийских санкций станет очевидным примерно через полгода. Так он отреагировал на комментарии журналистов, которые считают, что Путин скептически относится к новым ограничениям.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
США
Украина
переговоры
