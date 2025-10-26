Абонементы со скидкой и льготы: как сэкономить на парковке в Краснодаре

Абонементы со скидкой и льготы: как сэкономить на парковке в Краснодаре

Столица Кубани располагает большим количеством бесплатных стоянок возле крупных торговых комплексов и в периферийных зонах. Самая масштабная размещена около ТЦ на Уральской (вместимость 1600 автомобилей), другие доступны у торгового комплекса на Восточно-Кругликовской (70 машино-мест), а также в районе Школьном (парковочные площадки на 222, 150 и 70 мест). Кроме того, городские муниципальные стоянки доступны без оплаты в выходные и официальные праздники.

Стоимость платного паркинга

Краснодар сегодня располагает 299 муниципальными платными стоянками общей вместимостью 13 073 автомобиля. Цена варьируется в диапазоне 30–60 рублей за один час и зависит от территориального размещения. График платного режима действует с 08:00 до 20:00, за пределами этих часов оплата не требуется.

Парковки в Краснодаре: кому положены льготы

Преференции на безвозмездное размещение автомобилей доступны определенным группам населения. Граждане с инвалидностью любой группы вправе использовать специализированные места (минимум 10% от всей вместимости) при условии установки опознавательного знака «Инвалид» и регистрации автомобиля в общероссийском реестре. Семьи с тремя и более детьми располагают преференцией бесплатной стоянки длительностью до 180 минут на городских площадках, где отсутствуют шлагбаумы. Дополнительно безлимитным правом обладают Герои СССР и РФ, обладатели полного комплекта Ордена Славы, участники войны 1941–1945 годов и удостоенные звания Героя труда Кубани.

Процедура оформления преференций

Получить льготу на стоянку автомобиля можно, обратившись в многофункциональные центры, в профильное управление транспорта (расположено по адресу: улица имени Фрунзе, дом 163) либо воспользовавшись электронным порталом государственных услуг. Многодетным потребуется предъявить документ личности, специальное удостоверение, справку о месте жительства в городе и бумаги на машину. Важное ограничение: регистрации подлежит лишь одно транспортное средство на семью. Для инвалидов с конца июня 2025-го введены обновленные требования: автомобиль обязательно регистрируется в федеральной базе данных.

Абонементная система: экономия для активных пользователей

Водителям, систематически использующим платные парковки в Краснодаре, кому положенные льготы неактуальны, доступна абонементная программа. Месячный пропуск обходится в 9000 рублей, годовая подписка — 100 000 рублей. Такой формат существенно выгоднее почасовых расчетов и позволяет сберечь средства при регулярных визитов в центральную часть города. Оформление абонемента осуществляется посредством специализированного мобильного приложения либо через веб-портал городской парковочной системы.

