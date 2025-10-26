Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 16:06

В Бурятии неизвестный выстрелил в такси

Неизвестный открыл огонь по пассажирам такси в Улан-Удэ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Неизвестный выстрелил в такси в Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал «Регнум». Инцидент произошел на остановке «Призывной пункт» в 41-м квартале, в момент выстрела в автомобиле находились пассажиры, но никто из них не пострадал.

Пуля разбила боковое стекло. Огонь по машине открыли, когда она выехала на перекресток. Таксист предположил, что выстрел произвели из многоэтажного дома напротив. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее на одной из строительных площадок в столице Бурятии скончался строитель. По предварительной информации, на башенном кране оборвался трос с грузом арматуры, который и упал на мужчину. Рабочий скончался от полученных травм на месте до приезда медиков.

До этого в республике был задержан вор дорожных знаков. Полиция арестовала 22-летнего местного жителя по подозрению в краже дорожного знака «Уступи дорогу», он спилил его при помощи болгарки. Он также вынул металлическую опору и впоследствии использовал ее на строительном объекте. Общий ущерб оценили в 6 тыс. рублей.

Бурятия
Улан-Удэ
стрельбы
такси
