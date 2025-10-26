В Бурятии неизвестный выстрелил в такси Неизвестный открыл огонь по пассажирам такси в Улан-Удэ

Неизвестный выстрелил в такси в Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал «Регнум». Инцидент произошел на остановке «Призывной пункт» в 41-м квартале, в момент выстрела в автомобиле находились пассажиры, но никто из них не пострадал.

Пуля разбила боковое стекло. Огонь по машине открыли, когда она выехала на перекресток. Таксист предположил, что выстрел произвели из многоэтажного дома напротив. Подробности произошедшего устанавливаются.

