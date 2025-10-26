30 тысяч на двоих: где дешево отдохнуть за рубежом в ноябрьские праздники

Россияне по-прежнему покупают путевки за границу на ноябрьские праздники и школьные каникулы. По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), лидеры по бронированиям — Турция, Египет и ОАЭ. Туристы также намереваются провести длинные выходные во Вьетнаме и Китае, о чем свидетельствует быстрорастущий спрос на данные направления. О том, куда можно слетать на несколько дней за разумные деньги, — в материале NEWS.ru.

Какие самые бюджетные зарубежные направления отдыха в ноябрьские праздники

Самые бюджетные для россиян направления в ноябрьские праздники — это близлежащие страны, потому что они исключают дорогой перелет, объяснил в беседе с NEWS.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«Белоруссия бронируется активнейшим образом. Шесть часов на поезде „Ласточка“ из Москвы — и ты уже в Белоруссии. Огромное количество россиян выбирают именно это направление», — отметил эксперт.

По его словам, вторая недорогая страна для отдыха — Абхазия. Барзыкин напомнил, что в республику можно добраться не только самолетом, но и «по земле», а для въезда не нужна виза. Он добавил, что поездка на двоих в обе эти страны на ноябрьские праздники обойдется примерно в 30 тысяч рублей, если остановиться в гостинице уровня «три звезды».

По словам Барзыкина, еще одно бюджетное направление — Узбекистан. Добраться в эту страну можно на самолете, из-за чего путешествие обойдется дороже — 50–60 тысяч рублей за двоих.

Площадь Регистан в Самарканде Фото: Raimund Franken/imagebroker.com/Global Look Press

Куда поехать на ноябрьские праздники, чтобы погреться на пляже и искупаться

Турэксперт Наталия Ансталь посоветовала в беседе с NEWS.ru выбрать для поездки в ноябрьские праздники Турцию. Она отметила, что в этой стране заканчивается высокий сезон, следовательно, снижаются цены. По словам Ансталь, есть шанс «поймать» выгодные предложения в ноябре.

«Можно полететь в Аланью, где будет достаточно приемлемая и комфортная температура. Если хочется отправиться южнее, то стоит выбрать Сиде — там доступные цены. В целом поездка обойдется в 40–45 тысяч рублей на человека на семь ночей. Для Турции это вообще копейки. Можно поискать варианты подороже — все зависит от отеля», — подчеркнула она.

Барзыкин в свою очередь добавил, что в ноябрьские длинные выходные можно отправиться в экскурсионный тур в Стамбул.

Ансталь также посоветовала рассмотреть горячие туры в Египет и ОАЭ. По ее словам, сэкономить позволит только путевка с включенными завтраками. Однако и по системе «все включено» можно найти доступные предложения, заверила эксперт.

Ансталь напомнила, что в ОАЭ сейчас бархатный сезон. По словам Барзыкина, самый «скромный» тур в Объединенные Арабские Эмираты или Турцию на ноябрьские праздники обойдется не менее чем в 100 тысяч рублей, поскольку большая часть средств уйдет на перелет.

Блогер также сказала, что для краткосрочного отдыха можно выбрать Армению или Грузию.

По словам вице-президента РСТ, те, у кого есть возможность отдохнуть в ноябрьские праздники пять-семь дней, отдают предпочтение Таиланду, Вьетнаму и Китаю. Барзыкин подчеркнул, что эти направления сейчас находятся в тренде.

Как изменятся цены на путевки за границу для россиян до конца 2025 года

Как заявила преподаватель Института международных экономических связей Светлана Ильяшенко, цены на путевки за границу до конца 2025 года увеличатся на 5–10%. По ее словам, спрос на зарубежный отдых высок, при этом рынок остается суженным для россиян.

«Цены на путевки за границу с высокой долей вероятности продолжат расти во второй половине 2025 года. Однако темпы роста, вероятно, замедлятся до диапазона 5–10%», — сказала Ильяшенко.

Туристы осматривают пирамиды Гизы в Египте Фото: Ai Hamaide/XinHua/Global Look Press

Эксперт отметила, что в среднем путевка на двоих за рубеж будет стоить 165–172 тысяч рублей. Ильяшенко добавила, что 40% всего бронирования приходится на Египет. Стоимость тура в эту страну будет определять среднюю цену на отдых за границей.

Результаты исследования, проведенного ранее Аналитическим кредитным рейтинговым агентством, показали, что Турция возглавила антирейтинг государств по росту цен на туристические поездки за последние четыре года. Согласно данным AKPA, в 2025 году отдых в этой стране стал дороже на 218% по сравнению с 2021-м.

Итоги исследования свидетельствуют о том, что увеличение стоимости отдыха в Турции достигло максимального показателя. Средняя цена путевки с вылетом из России в августе выросла до 88 тысяч рублей, причем около 28% этой суммы составили транспортные расходы.

