Россиянам рассказали, как изменятся цены на путевки до конца 2025 года Экономист Ильяшенко: цены на путевки за границу повысятся на 5–10%

Цены на путевки за границу до конца 2025 года увеличатся на 5–10%, заявила «Газете.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Светлана Ильяшенко. По ее словам, спрос на зарубежный отдых высок, при этом рынок такого туризма остается суженным.

Цены на зарубежные путевки во второй половине 2025 года с высокой вероятностью продолжат расти. Однако темпы роста, вероятно, замедлятся до диапазона 5–10%, — сказала Ильяшенко.

Эксперт отметила, что в среднем путевка на двоих будет стоить 165–172 тыс. рублей. Ильяшенко добавила, что 40% всего бронирования приходится на Египет, стоимость тура в эту страну будет определять среднюю цену на отдых за рубежом.

Ранее депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев заявил, что туристические путевки подорожали из-за последствий пандемии и роста мировой инфляции. Он считает, что коронавирусные ограничения нанесли значительный ущерб гостиничному бизнесу, вынудив операторов пересмотреть свою финансовую политику. При этом на фоне глобального роста цен Россия демонстрирует стабильную динамику развития туристического рынка.