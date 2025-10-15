Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 11:48

В Госдуме назвали причины подорожания туристических путевок

Депутат Тарбаев: туристические путевки подорожали из-за последствий пандемии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Туристические путевки подорожали из-за последствий пандемии и роста мировой инфляции, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев. По его словам, коронавирусные ограничения нанесли значительный ущерб гостиничному бизнесу, вынудив операторов пересмотреть свою финансовую политику.

Этот год будет рекордным для туризма во всем мире. Более 10,3% всего мирового ВВП придется на индустрию гостеприимства. Она прекрасно себя чувствует. Первым толчком к подорожанию туристических путевок стала пандемия и ее последствия, когда отели вынужденно простаивали несколько сезонов подряд. Потом те, кто выжил, попытались компенсировать затраты за счет повышения цен. Еще один фактор — мировая инфляция. Любое удорожание, от повышения цен на топливо до изменения ставок по подоходному налогу, отражается на цене конечной услуги, — пояснил Тарбаев.

Он отметил, что на фоне глобального роста цен Россия демонстрирует стабильную динамику развития туристического рынка. По его мнению, важным преимуществом внутреннего туризма стало повышение качества услуг на фоне ухудшения сервиса за рубежом.

Важно, что Россия также, как и весь туристический рынок, показывает стабильную динамику. У нас наблюдается хороший рост въездного туризма. Главное преимущество внутреннего отечественного туризма — стабильное повышение качества услуг. Это важно, особенно на фоне ухудшения сервиса за рубежом, который, по мнению многих экспертов, значительно упал после пандемии и не вернулся на прежний уровень. Как подтверждение — иностранных гостей сегодня можно встретить практически в любом туристическом центре России. Нет таких стран, чьи туристы не хотят отдохнуть сегодня в нашей стране, — подытожил Тарбаев.

Ранее стало известно, что Турция возглавила антирейтинг по росту цен на туристические поездки за последние четыре года. К 2025 году отдых в этой стране стал дороже на 218% по сравнению с 2021 годом.

туризм
туристы
Россия
пандемии
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не вовремя вброшенная»: депутат об идее сократить отпуска и праздники в РФ
Погода в Москве в четверг, 16 октября: ждать ли резкое похолодание и снег
В Ленобласти дети разрезали одежду шестилетнему ребенку
Военкор оценил важность освобождения Новопавловки и Алексеевки
Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис
МИД России дал совет россиянам, желающим посетить Мадагаскар
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.