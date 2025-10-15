В Госдуме назвали причины подорожания туристических путевок

Туристические путевки подорожали из-за последствий пандемии и роста мировой инфляции, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев. По его словам, коронавирусные ограничения нанесли значительный ущерб гостиничному бизнесу, вынудив операторов пересмотреть свою финансовую политику.

Этот год будет рекордным для туризма во всем мире. Более 10,3% всего мирового ВВП придется на индустрию гостеприимства. Она прекрасно себя чувствует. Первым толчком к подорожанию туристических путевок стала пандемия и ее последствия, когда отели вынужденно простаивали несколько сезонов подряд. Потом те, кто выжил, попытались компенсировать затраты за счет повышения цен. Еще один фактор — мировая инфляция. Любое удорожание, от повышения цен на топливо до изменения ставок по подоходному налогу, отражается на цене конечной услуги, — пояснил Тарбаев.

Он отметил, что на фоне глобального роста цен Россия демонстрирует стабильную динамику развития туристического рынка. По его мнению, важным преимуществом внутреннего туризма стало повышение качества услуг на фоне ухудшения сервиса за рубежом.

Важно, что Россия также, как и весь туристический рынок, показывает стабильную динамику. У нас наблюдается хороший рост въездного туризма. Главное преимущество внутреннего отечественного туризма — стабильное повышение качества услуг. Это важно, особенно на фоне ухудшения сервиса за рубежом, который, по мнению многих экспертов, значительно упал после пандемии и не вернулся на прежний уровень. Как подтверждение — иностранных гостей сегодня можно встретить практически в любом туристическом центре России. Нет таких стран, чьи туристы не хотят отдохнуть сегодня в нашей стране, — подытожил Тарбаев.

Ранее стало известно, что Турция возглавила антирейтинг по росту цен на туристические поездки за последние четыре года. К 2025 году отдых в этой стране стал дороже на 218% по сравнению с 2021 годом.