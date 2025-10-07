В Госдуме назвали последствия запрета Турцией бронирования горящих туров

Поток российских отдыхающих в Турцию может сократиться на фоне возможного запрета властями страны горящих туров, заявил NEWS.ru глава комитета по туризму и туристической инфраструктуре Госдумы, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев. По его словам, отдыхающие из РФ ценят возможность спонтанно приобретать путевки в день вылета.

Аналитика показывает, что текущий туристический сезон не оправдал ожиданий Турции. Объемы упали, в стране сохраняется высокая инфляция, поэтому стабильно выходят новости то об отмене системы «все включено», то о переходе исключительно на VIP-туризм. Россияне не зациклены на этой стране. Есть определенные удобства и комфорт, главный из которых — возможность приобретения путевки буквально в день вылета. Если Турция отменит опцию горящих туров — last-minute — поток россиян в страну снизится, — пояснил Тарбаев.

По его мнению, турпоток россиян в Турцию снижается уже сейчас. Депутат добавил, что на это повлияло открытие новых направлений, в том числе отмена виз в Китай, а также развитие внутреннего туризма в РФ.

Турпоток из России в Турцию снижается уже сейчас. Почему? Первое, мы серьезно подняли собственный внутренний туризм. И плановые, и спонтанные поездки гораздо комфортнее делать внутри страны. Турция внутреннему туризму уже не конкурент. Второе, открываются новые направления, например, Китай. Отмена виз в страну делает ее желанным направлением, в том числе при оперативном бронировании и срочном выкупе путевки, — резюмировал Тарбаев.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что некоторые турецкие отели могут заменить привычный шведский стол на систему a la carte, при этом сохранив принцип «все включено». По его словам, это позволит гостям заказывать порционные блюда, уменьшая количество пищевых отходов.