Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:05

В Госдуме назвали последствия запрета Турцией бронирования горящих туров

Депутат Тарбаев: запрет Турцией горящих путевок снизит турпоток россиян

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Поток российских отдыхающих в Турцию может сократиться на фоне возможного запрета властями страны горящих туров, заявил NEWS.ru глава комитета по туризму и туристической инфраструктуре Госдумы, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев. По его словам, отдыхающие из РФ ценят возможность спонтанно приобретать путевки в день вылета.

Аналитика показывает, что текущий туристический сезон не оправдал ожиданий Турции. Объемы упали, в стране сохраняется высокая инфляция, поэтому стабильно выходят новости то об отмене системы «все включено», то о переходе исключительно на VIP-туризм. Россияне не зациклены на этой стране. Есть определенные удобства и комфорт, главный из которых — возможность приобретения путевки буквально в день вылета. Если Турция отменит опцию горящих туров — last-minute — поток россиян в страну снизится, — пояснил Тарбаев.

По его мнению, турпоток россиян в Турцию снижается уже сейчас. Депутат добавил, что на это повлияло открытие новых направлений, в том числе отмена виз в Китай, а также развитие внутреннего туризма в РФ.

Турпоток из России в Турцию снижается уже сейчас. Почему? Первое, мы серьезно подняли собственный внутренний туризм. И плановые, и спонтанные поездки гораздо комфортнее делать внутри страны. Турция внутреннему туризму уже не конкурент. Второе, открываются новые направления, например, Китай. Отмена виз в страну делает ее желанным направлением, в том числе при оперативном бронировании и срочном выкупе путевки, — резюмировал Тарбаев.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что некоторые турецкие отели могут заменить привычный шведский стол на систему a la carte, при этом сохранив принцип «все включено». По его словам, это позволит гостям заказывать порционные блюда, уменьшая количество пищевых отходов.

Турция
россияне
туристы
Китай
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали советы, как существенно снизить траты на ЖКУ
Психолог рассказала, какие цвета одежды могут успокоить человека
Эти блины запрещено есть по утрам! Слишком вкусно
Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО
Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Москва рассчитывает на прагматизм нового премьера Японии
В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС
Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ
Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев
Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни
В России сообщили о бегстве «Азова» из Красноармейска
Хозяйке на заметку — идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство
Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.