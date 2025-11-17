В Петербурге задержали двоих россиян за помощь украинским мошенникам

В Санкт-Петербурге задержали двоих жителей Московской области, которые помогали телефонным мошенникам с Украины, размещая и обслуживая оборудование для IP-телефонии, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Во время обысков у них было обнаружено свыше 700 сим-карт, через которые ежедневно осуществлялось до 6 тыс. мошеннических звонков.

По словам Волк, с июля 2025 года подозреваемые арендовали квартиры в Петербурге для установки и обслуживания оборудования IP-телефонии, используемого для коммуникации с россиянами. Задержанные часто меняли адреса съемных квартир, а оборудование и сим-карты доставлялись курьерскими службами. За это они получали от $50 до $80 (от 4 тыс. рублей до 6,4 тыс. рублей) в сутки криптовалютой. В ходе обысков были изъяты ноутбук, несколько смартфонов, роутер и GSM-шлюз.

Возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 274.3 УК РФ (незаконное использование мобильного телефона для передачи данных). Оба задержанных были арестованы.

Ранее в МВД России сообщили о мошенниках, которые, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний, рассылают сообщения с просьбой подтвердить персональные данные. Их цель — собрать информацию для кражи денежных средств. Правоохранители предупредили о необходимости быть осторожными и не предоставлять паспортные данные, СНИЛС или ссылки на профиль на «Госуслугах».