40 тысяч на двоих: куда поехать зимой в РФ — самые интересные направления

Зимой некоторые россияне только собираются в отпуск. Уже сейчас известно, что в этом сезоне путевки в ряд городов РФ будут стоить рекордно мало. Что это за направления, где можно отдохнуть за 40 тысяч рублей и меньше, как купить авиа- и железнодорожные билеты наиболее дешево — в материале NEWS.ru.

Самые популярные направления для внутреннего туризма зимой

Зимой москвичи могут отправиться в Карелию, покататься на оленьих упряжках, рассказал корреспонденту NEWS.ru сотрудник одной из туристических компаний. Это может стоить примерно 45 тысяч рублей. Очень популярным и доступным станет горнолыжный отдых, рассказал NEWS.ru сотрудник другой компании.

«В начале зимы отправиться в Сочи вдвоем на курорт Красная Поляна, жить в гостинице примерно неделю будет стоить примерно 45 тысяч на двоих», — отметил он.

Он заметил, что в Абхазии, которую летом называли самым недорогим заграничным курортом для россиян, цены остаются невысокими — «зимняя» путевка будет стоить примерно 40 тысяч рублей.

Одним из самых популярных остается отдых в Санкт-Петербурге с посещением Выборга, Кронштадта и других городов, поделился с NEWS.ru сотрудник еще одной компании. С размещением в гостинице на двоих — примерно 18 тысяч рублей.

«Правда, цены на многие такие предложения указываются без учета перелета. Например, вы можете поехать в Приморский край на пять дней. Размещение в гостиницах Владивостока — примерно 47 тысяч на одного. И за билет еще платить придется», — предупредил сотрудник.

Виды Владивостока Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где предпочитают отдыхать россияне зимой

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян рассказал NEWS.ru, что зимой большинство россиян — а именно 90% — предпочитают внутренний туризм и только 10% отправляются за границу. Такая же картина наблюдалась летом.

«Зимой туры за границу становятся еще дороже, чем летом. Исчезают недорогие Турция, Эмираты, Таиланд, Вьетнам, Египет», — рассказал турэксперт.

По его словам, зимой среди россиян популярны горнолыжные курорты и экскурсионный туризм — Санкт-Петербург, Казань, Москва, Калининград и так далее. Также любят проводить каникулы там, где теплее, чем в Центральной России. «Это Сочи, Анапа, Геленджик», — отметил Мктрчян.

Кроме того, популярны курорты Домбая и Архыза (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), горнолыжные базы «Манжерок» в Республике Алтай и «Шерегеш» в Кемеровской области, продолжил собеседник NEWS.ru. Но расположены они в Сибири. Проводить отпуск на Дальнем Востоке зимой из-за холода мало кто хочет — это направление востребовано с мая по октябрь.

Самые недорогие направления внутреннего туризма зимой

«Представьте, что вы сделаете, если вам парень скажет: „Любимая, давай новогодние праздники проведем в Тамбове“. Вы только пальцем у виска покрутите», — заметил Мкртчян.

«Самые дешевые направления — это те места, куда люди не поедут ни за что в жизни: Тамбовская, Пензенская, Саратовская области», — резюмировал он. При этом ближе к Новому году цены на другие курорты могут повыситься в три раза. К примеру, отель на горнолыжной базе «Красная Поляна» в Сочи в ноябре, когда снега нет, может стоить 10 тысяч рублей в сутки, в новогодние праздники — 30 тысяч.

«В Санкт-Петербурге или Москве так сильно цены не вырастут», — поделился турэксперт.

Как россиянам сэкономить на зимнем отдыхе

Довольно недорогим временем для зимнего отдыха будет начало декабря и середина февраля. Все остальное — дороже на 10–15%, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Сейчас уже началась самая активная фаза бронирования зимних путевок.

«В начале декабря, в середине и даже 22-го, 24-го цены еще приемлемы. В „пиковые“ даты, начиная с 26 декабря, билеты и размещение будут стоить дороже. Затем, после 11 января, — снова приемлемо», — рассказал специалист.

Отдых в Пензе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если кто-то желает отдохнуть на Дальнем Востоке, куда перелеты довольно дорогие, — билет на первые числа декабря во Владивосток и Хабаровск туда-обратно может стоить 30 тысяч, он может сэкономить на билетах, отметил Барзыкин.

«Чем раньше вы покупаете билеты, тем они будут дешевле. Либо берите в компании тур с перелетом, или оператор вам подберет: у крупных есть партнерские авиакомпании. В пакете вы сэкономите 20%», — посоветовал он.

Есть так называемые плоские тарифы, которые дотируются государством. Их нужно выкупать заранее — за три-четыре месяца. Обычно они дешевле на 10–15%, поделился турэксперт

