Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 05:00

Названы лучшие места для отдыха под Петербургом на ноябрьские праздники

Турэксперт Ансталь: на ноябрьские праздники можно поехать в Гатчину или Выборг

Выборг Выборг Фото: Dmitry Gin/Global look press

Гатчина или Выборг являются хорошими направлениями для отдыха в период ноябрьских праздничных дней, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, любой город Ленинградской области способен очаровать культурным наследием и исторической красотой.

В Ленинградской области стоит рассмотреть вариант с поездками в Царское Село, Выборг, Гатчину или также провести время в спа-отелях. Петербург богат культурным наследием, поэтому любой город в Ленинградской области сможет захватить вас не только своими красотами, но и увлекательными историческими фактами, — отметила Ансталь.

Ранее появилась информация, что в скором времени между Россией, Саудовской Аравией и Малайзией планируется введение безвизового режима. Однако точные сроки реализации этой идеи пока не определены.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ранее заявил, что на цену авиабилетов влияют неудобное время вылета и длительные стыковки. Он рекомендовал при планировании дальних поездок, таких как в Таиланд или Вьетнам, рассматривать рейсы с пересадками, поскольку они могут быть дешевле, чем прямые перелеты.

туризм
отдых
отпуск
Санкт-Петербург
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гроза во сне: предвестник перемен и внутреннего обновления
Баснословные ценности нашли у бывшего главного кадровика МО РФ
«Втягивают в сети»: мошенники обманывают россиян поверкой счетчиков
Названы лучшие места для отдыха под Петербургом на ноябрьские праздники
Проблемы в семье, личная жизнь, болезнь: как живет Екатерина Волкова
Торговые споры между США и Китаем повлияли на мемкойн Трампа
В России нашли причину больших потерь среди наемников ВСУ в зоне СВО
В Роспотребнадзоре предостерегли от покупки определенных продуктов
Названы первые неочевидные симптомы гриппа
Стало известно об уступке России в Анкоридже
Опубликованы кадры масштабного пожара под Красноярском
Налет БПЛА на Волгоград 11 октября: разрушения, пострадавшие, что известно
«Че прешь?»: психолог озвучил особые «голосовые» признаки мошенников
Бойцы украинского националистического батальона «кошмарят» дезертиров
При атаке дронов ВСУ на Волгоград пострадал мирный житель
Россиянам посоветовали не отказываться от сбережений в рублях
Росавиация ввела ограничения еще в трех российских аэропортах
В США оценили поддержку России по одному из вопросов
Силы ПВО сработали ночью под Воронежем
Одесса погрузилась во тьму после серии взрывов
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.