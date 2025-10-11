Названы лучшие места для отдыха под Петербургом на ноябрьские праздники Турэксперт Ансталь: на ноябрьские праздники можно поехать в Гатчину или Выборг

Гатчина или Выборг являются хорошими направлениями для отдыха в период ноябрьских праздничных дней, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, любой город Ленинградской области способен очаровать культурным наследием и исторической красотой.

В Ленинградской области стоит рассмотреть вариант с поездками в Царское Село, Выборг, Гатчину или также провести время в спа-отелях. Петербург богат культурным наследием, поэтому любой город в Ленинградской области сможет захватить вас не только своими красотами, но и увлекательными историческими фактами, — отметила Ансталь.

