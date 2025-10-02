Небо над российским регионом частично закрыли

Над некоторыми районам Пензенской области введен план «Ковер», сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. До этого он объявил о режиме беспилотной опасности и предупредил сограждан о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Над рядом районов области введен план «Ковер», — написал глава региона.

План «Ковер» подразумевает немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Его вводят, в частности, при атаках беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Жуковский (Раменское) был приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. До этого план «Ковер» был введен над некоторыми районами Пензенской области, сообщили местные власти. Запреты на полеты фиксировались в аэропорту Самары, Саратова и Волгограда.

До этого выяснилось, что международный аэропорт Казани имени Тукая прекратил прием и отправку рейсов. Такое решение было принято исключительно из соображений безопасности полетов.