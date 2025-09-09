Адреналин и приключения: лучшие направления для экстремального отдыха

Если вы ищете новые острые ощущения и готовы выйти за пределы привычных маршрутов, то экстремальный туризм — именно то, что вам нужно. В мире существует множество уникальных направлений, где каждый любитель приключений сможет испытать свои силы и почувствовать настоящий драйв. NEWS.ru поговорил с тревел-блогером и руководителем турфирмы Наталией Ансталь, которая рассказала о самых популярных и захватывающих местах, где адреналин и незабываемые впечатления ждут на каждом шагу.

Какое направление считается самым популярным для активного отдыха

Любители активного отдыха часто ездят на Камчатку, так как полуостров подходит для разных видов активностей: походов, сплавов, горнолыжного спорта и дайвинга. Наиболее популярны экспедиции в Долину гейзеров. Уникальность этого места заключается в том, что здесь на небольшой территории сосредоточено более 40 гейзеров и термальных источников. Оно примечательно своей флорой и фауной, а также невероятной красоты пейзажами.

Долина в Кроноцком заповеднике имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться туда можно на вертолете из Петропавловска-Камчатского. Пик экскурсионного сезона — с июля до конца сентября.

Кроме того, многие любители экстрима приезжают на Камчатку ради восхождения на Авачинский вулкан высотой 2741 метр. Он расположен в 25–30 км от Петропавловска-Камчатского.

Среднее время подъема на Авачинский вулкан составляет 6–8 часов. Старт маршрута начинается с высоты около 600 метров над уровнем моря. Проходя хвойные леса, туристы могут встретить местных животных, например камчатского берингийского суслика, а также сделать фотографии на фоне природы.

Вид на Корякский вулкан со склона Авачинского вулкана Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Куда еще можно поехать за острыми ощущениями

На Алтае можно заняться рафтингом, трекингом, альпинизмом и парапланеризмом. Регион предлагает маршруты различной сложности, от доступных для новичков до экстремальных треков для опытных альпинистов. Также эксперты рекомендуют отправиться на северо-запад Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. Там находится знаменитое плато Путорана, которому путешественники отдают предпочтение ради восхождения на горные вершины и долгих пеших прогулок.

Там также можно сплавляться на байдарках по рекам. В зимнее время — взбираться по замерзшим водопадам, как по скалам. Но для этого нужно знать места и быть физически подготовленным. Вот почему заниматься ледолазанием рекомендуют в сопровождении гида.

Еще одна альтернатива — национальный парк «Ленские столбы», расположенный в Якутии. Здесь можно заняться альпинизмом, скалолазанием и сплавами по реке Лене. Кроме того, любители экстрима могут попробовать каякинг, трекинг по труднодоступным маршрутам и ночевки в диких условиях.

Интересен факт, что в национальном парке гнездятся 152 вида птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. Среди пернатых можно встретить редкого сибирского дрозда, филина, серого журавля, кречета и беркута. Также стоит подчеркнуть, что с 2012 года «Ленские столбы» включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк «Ленские столбы» Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Третий вариант — Гамсутль — заброшенное село в Дагестане, которое еще называют аулом-призраком. Оно расположено в Гунибском районе, расстояние от Махачкалы составляет примерно 150–160 км. История Гамсутля насчитывает около двух тысяч лет, что делает его одним из древнейших поселений Дагестана.

Добраться туда сложно — нужно преодолевать сложные горные тропы и природные препятствия. Это добавляет элемент приключения и риска. Кроме того, суровый климат, сильные перепады высот и необходимость самостоятельного обеспечения делают посещение этого места настоящим испытанием для любителей экстремального туризма. Однако сохранность древних построек создает атмосферу настоящего приключения и позволяет почувствовать дух древних времен. Вот почему, несмотря на все риски и отсутствие современных удобств, тысячи туристов со всего мира приезжают туда.

В какие зарубежные страны ездят ради экстремального отдыха

Для того чтобы заняться серфингом, россияне выбирают несколько зарубежных направлений. Например, восточная часть Шри-Ланки пользуется наибольшим спросом среди туристов. Здесь сосредоточено много лучших серферских зон для опытных спортсменов и новичков. Также россияне ездят на Мальдивы. Оптимальное время для посещения — с апреля по сентябрь.

В Марокко популярные города для серфинга — Касабланка, Эссувейра и Агадир. Кроме того, можно выделить ЮАР. Сюда тоже приезжают как новички, так и профессионалы. Наиболее популярные для серфинга периоды: октябрь — март и май — август. Наиболее подходящими для такого спорта считаются два курорта: бухта Буффало и Кейптаун.

Кайтсерфер в Кейптауне Фото: Juergen Tap /HZ/HOCH ZWEI/Global Look Press

Для дайвинга путешественники выбирают Египет. На слуху у многих Голубая дыра в Дахабе, максимальная глубина которой составляет чуть более 100 метров. Это место входит в десятку самых опасных для дайвинга. Погружаться нужно с хорошим снаряжением, в тандеме с опытным дайвером.

Чтобы заняться парапланеризмом, можно поехать в Турцию. Одно из наиболее популярных мест — курортный поселок Олюдениз, находящийся в 15 км от города Фетхие. Там располагается гора Бабадаг, с вершины которой открывается вид на Голубую лагуну, изумрудные холмы и яхты. В районе Олюдениза и Фетхие круглый год дует нужный ветер, что делает данное место идеальным для полетов.

Читайте также:

В РСТ раскрыли, на сколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе

Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы

Глава АТОР составила топ-3 самых дорогих туров прошедшего лета

Россиянам назвали лучшие страны для отдыха осенью

В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР