Россиянам назвали лучшие страны для отдыха осенью

Осенью можно комфортно отдохнуть в Египте, так как в этой стране все еще держится жаркая погода, заявила NEWS.ru основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Майя Котляр. Также она посоветовала выбирать Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Таиланд и Вьетнам. По ее словам, это «отличный баланс между погодой и ценой».

В Египте все еще жарко, море теплое. В Турции еще тепло, но уже не жара. Огромный выбор отелей и туров. В ОАЭ, Бахрейне, Катаре жара спадает, особенно к концу сентября-октября. Отличный баланс между погодой и ценой. В Таиланде ранняя осень идеальна: красиво, меньше толп и дешевле перелеты, проживание. Во Вьетнаме осенью тоже приятно и бюджетно, — сообщила Котляр.

Ранее директор туристической компании Ксения Переина назвала идеальный вариант для короткого осеннего путешествия. Она посоветовала посетить Саввино-Сторожевский монастырь в подмосковном Звенигороде. По ее словам, осень здесь выглядит «очень по-русски». Переина отметила, что помимо храмового комплекса стоит посетить местную сыроварню.