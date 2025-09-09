Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам назвали лучшие страны для отдыха осенью

Турэксперт Котляр: осенью комфортно отдыхать в Египте, Турции, ОАЭ

Гиза, Каир, Египет Гиза, Каир, Египет Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью можно комфортно отдохнуть в Египте, так как в этой стране все еще держится жаркая погода, заявила NEWS.ru основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Майя Котляр. Также она посоветовала выбирать Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Таиланд и Вьетнам. По ее словам, это «отличный баланс между погодой и ценой».

В Египте все еще жарко, море теплое. В Турции еще тепло, но уже не жара. Огромный выбор отелей и туров. В ОАЭ, Бахрейне, Катаре жара спадает, особенно к концу сентября-октября. Отличный баланс между погодой и ценой. В Таиланде ранняя осень идеальна: красиво, меньше толп и дешевле перелеты, проживание. Во Вьетнаме осенью тоже приятно и бюджетно, — сообщила Котляр.

Ранее директор туристической компании Ксения Переина назвала идеальный вариант для короткого осеннего путешествия. Она посоветовала посетить Саввино-Сторожевский монастырь в подмосковном Звенигороде. По ее словам, осень здесь выглядит «очень по-русски». Переина отметила, что помимо храмового комплекса стоит посетить местную сыроварню.

