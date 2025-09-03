«Очень по-русски»: москвичам раскрыли колоритное место для отдыха осенью

Если нет времени на долгую дорогу из Москвы, идеальный вариант для осеннего путешествия — посетить Саввино-Сторожевский монастырь в подмосковном Звенигороде, сообщила в беседе с NEWS.ru директор туристической компании Ксения Переина. Она назвала этот маршрут «классикой короткой поездки». По ее словам, осень здесь выглядит «очень по-русски».

Монастырь XIV века на высоком берегу Москвы-реки, окруженный мощными стенами и золотым лесом. Виды со смотровой площадки просто захватывающие. Осень здесь выглядит очень канонично и по-русски, — сказала Переина.

Она добавила, что добраться до достопримечательности можно на машине по Новорижскому или Минскому шоссе. Дорога длиной примерно в 50 километров от МКАД займет около часа. Кроме того, примерно за полтора часа можно доехать на электричке от Белорусского вокзала до железнодорожной станции Звенигород, а после — 15 минут на автобусе № 23/51 до монастыря. Билеты обойдутся примерно в 260 рублей.

Можно не ночевать, но для полного погружения есть варианты: гостевые дома в округе [стоят] от пяти тысяч рублей за ночь. После монастыря погуляйте по центру Звенигорода и зайдите в местную сыроварню, — отметила эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что главным трендом уходящего туристического сезона стало замедление роста внутреннего туризма. По его словам, это произошло после нескольких очень динамичных лет и может говорить о том, что россияне решили экономить.