28 августа 2025 в 14:21

Назван главный тренд туризма по России в 2025 году

Замглавы АТОР Ромашкин: трендом года стало замедление роста внутреннего туризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главным трендом уходящего туристического сезона стало замедление роста внутреннего туризма, заявил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. По его словам, этот произошло после нескольких очень динамичных лет и может говорить о том, что россияне решили экономить.

Это основной тренд. Мы его связываем не с особенностями погоды или анапского загрязнения. Мне кажется, снижение темпов роста в нашей отрасли примерно отражает замедление ситуации в экономике в целом, — заявил он.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый россиянин этим летом предпочел нестандартный отдых. Среди респондентов 25% выбрали ретриты в горах, а 22% отправились в удаленные деревни без интернета. При этом наибольший интерес у таких туристов вызвали Кавказ и Алтай.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что в России невозможно организовать отдых у моря дешевле 80 тысяч рублей. По его мнению, лучше выбрать бюджетный зарубежный курорт, пожертвовав сервисом,

