В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР Титов выступил за разрешение китайских AliPay и WeChat Pay в России

В России следует разрешить платежные системы AliPay и WeChat Pay из КНР, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на заседании. По его словам, которые приводит РИА Новости, также необходимо ввести российские системы — СБП и «Мир» — в Китае. Такие меры положительно повлияют на туризм, объяснил он.

Для того чтобы эти поездки были по-настоящему удобными, надо облегчить платежи для российских туристов в Китае и китайских туристов в России, — подчеркнул Титов.

По данным сервиса OneTwoTrip, спрос на зимние поездки в Китай среди российских туристов вырос уже в пять раз. Международные направления составили 68% от общего объема продаж авиабилетов на период с декабря 2025-го по февраль следующего года.

Ранее стало известно, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами. Российские туристы смогут находиться в КНР до 30 дней. Министерство иностранных дел Китая обозначило, что действовать это решение будет до 14 сентября 2026 года.