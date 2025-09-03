Саммит ШОС — 2025
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы

Тревел-блогер Ансталь посоветовала москвичам посетить осенью Тверь

Для короткого эстетического путешествия осенью можно выбрать областные центры, расположенные недалеко от Москвы, например, Тверь, рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, кроме столицы региона нужно обязательно побывать в глубинке, например в деревнях Новое Волосово или Завидово.

Можно посетить усадьбу Степанова-Волосова и погулять там, сходить на экскурсии. В Тверской области стоит остановиться в отеле в живописной деревне Новое Волосово или в Завидово. Там можно погулять возле воды, полюбоваться золотой осенью. Это очень красивое место. Оттуда, кстати, организовывают экскурсии, — порекомендовала Ансталь.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что главным трендом уходящего туристического сезона стало замедление роста внутреннего туризма. По его словам, это произошло после нескольких очень динамичных лет. Такая тенденция может говорить о том, что россияне решили начать экономить, предположил эксперт.

