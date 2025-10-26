Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 14:16

Песков раскрыл планы Путина на следующую неделю

Песков: у Путина на следующей неделе ожидаются международные контакты

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У президента России Владимира Путина на следующей неделе ожидаются международные контакты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным. Также запланировано совещание с членами правительства РФ и оперативное совещание Совбеза России, объяснил пресс-секретарь главы государства.

График президента, как всегда, будет насыщенным, в нем будут и международные контакты, — отметил он.

В воскресенье, 26 октября, российский президент прибыл в один из пунктов управления объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Глава государства поздравил весь личный состав российских войск с выдающимися результатами.

Ранее Песков подчеркнул, что некорректно говорить об отмене саммита Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште, так как между сторонами не было «четких договоренностей о датах». Он отметил, что нельзя проводить саммит такого уровня просто ради встречи лидеров, главе МИД России Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио было поручено подготовить повестку встречи и перечень договоренностей, что является трудоемким процессом.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
международные отношения
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный рэпер-иноагент столкнулся с отказом суда
Путин напомнил российским военным, кто определяет ход СВО
Абонементы со скидкой и льготы: как сэкономить на парковке в Краснодаре
Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США
«Машина с пустым баком»: Слуцкий раскритиковал поддержку соотечественников
Песков удивился решению Бельгии по конфискации российских активов
Футболист Нигматуллин готовится к свадьбе после развода
Захарова напомнила о цикличности истории на примере кино
Стало известно, кем представилась обманувшая Долину мошенница
Захарова вспомнила курьезную историю о своем имени и Нью-Йорке
Шквальные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Назван способ, как оценить моральные качества будущих сотрудников
Тодоренко показала архивные фото с росписи
Операция на утке с огромной стрелой в голове в Подмосковье попала на видео
Стала известна дата прощания с заслуженным артистом РФ Золотницким
Глава Россотрудничества рассказал о новых направлениях работы
Боярская поделилась трогательным семейным фото с прогулки в Царском Селе
В Минэнерго ответили, возобновит ли Россия экспорт бензина
Группа t.A.T.u. дала концерт впервые за 15 лет
Правильное хранение улова: как сохранить рыбу свежей надолго
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту
Семья и жизнь

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.