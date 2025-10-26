Песков раскрыл планы Путина на следующую неделю

У президента России Владимира Путина на следующей неделе ожидаются международные контакты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным. Также запланировано совещание с членами правительства РФ и оперативное совещание Совбеза России, объяснил пресс-секретарь главы государства.

График президента, как всегда, будет насыщенным, в нем будут и международные контакты, — отметил он.

В воскресенье, 26 октября, российский президент прибыл в один из пунктов управления объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Глава государства поздравил весь личный состав российских войск с выдающимися результатами.

Ранее Песков подчеркнул, что некорректно говорить об отмене саммита Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште, так как между сторонами не было «четких договоренностей о датах». Он отметил, что нельзя проводить саммит такого уровня просто ради встречи лидеров, главе МИД России Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио было поручено подготовить повестку встречи и перечень договоренностей, что является трудоемким процессом.