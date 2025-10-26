Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 13:26

В Кремле объяснили, почему нельзя говорить об отмене саммита в Будапеште

Песков: нельзя говорить об отмене Будапешта из-за отсутствия договоренностей

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некорректно говорить об отмене саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, так как между сторонами не было четких договоренностей о датах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, перед проведением такой встречи нужно проделать «большую домашнюю работу», передает ТАСС.

Давайте все-таки вспомним, что четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, — наверное, так выражаться неправильно, — поделился Песков.

Он подчеркнул, что нельзя проводить саммит такого уровня просто ради встречи лидеров, так как они не могут тратить время попусту. По его мнению, именно поэтому было поручено главе МИД России Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио подготовить повестку встречи и перечень договоренностей, что является трудоемким процессом.

Требуется действительно проделать большую домашнюю работу перед тем, как будет сверстана основа для вот такого нового саммита, — обратил внимание представитель Кремля.

Ранее Песков отмечал, что в настоящее время мирное урегулирование поставлено на паузу из-за действий Киева, провоцируемого европейцами. Он подчеркнул, что разрешить украинский кризис невозможно за одну ночь.

Россия
Кремль
саммиты
Дмитрий Песков
Будапешт
