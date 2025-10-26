В Кремле заявили о паузе в мирном урегулировании на Украине Песков: мирное урегулирование на Украине поставлено на паузу

В настоящее время мирное урегулирование в украинском конфликте поставлено на паузу из-за действий Киева, провоцируемого европейцами, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что разрешить кризис невозможно за одну ночь.

Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально находится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы, — сказал представитель Кремля.

Ранее издание The Hill написало, что надежды на мирное разрешение конфликта на Украине рухнули из-за решения администрации президента США Дональда Трампа ввести антироссийские санкции. Речь идет об ограничениях против нефтяных компаний. До этого Трамп заявил, что Россия стремится к установлению мира на территории Украины. Президент подчеркнул, что наложенные на Москву ограничения являются «очень сильными» и будут иметь значительное воздействие.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что западным странам нужно понять, что с Россией нельзя разговаривать на языке угроз и санкций, но они ничему не учатся. По его словам, вместо этого Москву пытаются поставить на колени, что у них никогда не получится.