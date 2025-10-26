Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 16:24

Прилепин назвал условие для реальных переговоров России с Европой и США

Прилепин: РФ должна заключить договор с Венесуэлой для переговоров с ЕС и США

Заместитель художественного руководителя МХАТ имени М. Горького Захар Прилепин Заместитель художественного руководителя МХАТ имени М. Горького Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна заключить ряд военно-стратегических договоров, подобных тому, что заключен с КНДР, чтобы можно было начать реальные переговоры с Европой и США по урегулированию конфликта на Украине, заявил NEWS.ru писатель Захар Прилепин на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По его мнению, такие соглашения должны быть подписаны с Никарагуа, Венесуэлой и странами Африки.

Настаиваю на том, что Россия должна заключить ряд военно-стратегических партнерств и договоров, подобных тому, которое мы заключили с КНДР, например с Никарагуа, с Венесуэлой, с рядом стран в Африке. И всесторонне развивать это сотрудничество на культурном, на военном и на дипломатическом уровне. Только тогда мы сможем выйти на реальные переговоры с Европой и США, — сказал Прилепин.

Писатель отметил, что только в таком случае страны Запада начнут реальные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что благодаря этому возникнет потенциал для старта процесса урегулирования.

Я обращаюсь к молодым людям. Друзья мои, у вас огромные перспективы в странах Глобального Юга. Учите эти языки, изучайте эти культуры. XXI век будет веком сотрудничества с этими странами, — заключил писатель.

Ранее Прилепин предложил задействовать потенциал Министерства иностранных дел для разработки и реализации новых культурных проектов в рамках БРИКС. Он выдвинул идею учредить премии в области литературы, музыки и кино, а также предложил провести олимпиаду с антиевропейской или антиамериканской направленностью. Писатель также отметил, что это способствовало бы формированию новых структур и организаций для оценки достижений в этих сферах.
