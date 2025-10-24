Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:25

Посейте в октябре — весной весь сад в нежно-розовых чашечках. Никакого ухода, этот чудо-многолетник растет сам и цветет нон-стоп

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Годеция — настоящая находка для тех, кто хочет создать изысканный цветник без особых хлопот. Она цветет так обильно, что за ярким ковром цветов почти не видно листвы! Эти нежные цветки, напоминающие шелковые атласные чашечки, будут радовать вас с июля до самых заморозков. Годеция прекрасно смотрится в бордюрах, клумбах и букетах, а ее насыщенные цвета — от нежно-розового до пурпурного и карминного — создают потрясающие акценты в саду. Она устойчива к похолоданиям и нетребовательна к уходу.

Посев под зиму — залог крепких растений и раннего цветения! В конце октября — начале ноября выберите солнечный участок с рыхлой почвой. Рассыпьте семена по поверхности и слегка присыпьте землей (около 0,5 см). Можно накрыть посевы агротекстилем для защиты от вымерзания. Весной, когда сойдет снег, появятся дружные всходы. Проредите их на расстоянии 15–20 см. Дальнейший уход прост: полив в засуху и удаление сорняков. Подкормите 1–2 раза за сезон комплексным удобрением для пышного цветения.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Мария Левицкая
М. Левицкая
