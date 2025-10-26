Сенатор описал парламентскую дипломатию в России на примере 137-й ассамблеи Сенатор Косачев: 137-я ассамблея в 2017 году стала самой масштабной в истории

137-я ассамблея в Санкт-Петербурге, которая состоялась в 2017 году, стала самой масштабной в истории Межпарламентского союза, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Выступая в ходе Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованный обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством в национальном центре «Россия», он подчеркнул, что речь идет о почти 180-летней истории, передает корреспондент NEWS.ru.

2017-й год был третьим годом после так называемой Крымской весны. Это было время, когда Россию уже пытались изолировать самым активным образом, накладывали санкции. Она до сих пор остается рекордной во всей истории союза и с точки зрения количества участников, с точки зрения количества парламентов, которые приняли участие в этой ассамблее и с точки зрения количества спикеров. Вот что, с моей точки зрения, настоящая парламентская дипломатия России, — сказал он.

Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что народная дипломатия борется с расчеловечиванием мира. По ее словам, ЕС толкает мировое общество к обрыву.