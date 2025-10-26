На Западе раскрыли, как Трамп может повлиять на Зеленского

Если президент США Дональд Трамп откажется от поставок оружия Киеву, это может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, отметили в издании American Thinker. Аналитики также поддержали предложение спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа о признании Донбасса частью России.

Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить этой войны (между Россией и США. — NEWS.ru) может оказаться предложенное Уиткоффом решение о передаче Путину всего Донбасса. Более того, Трампу не составит труда добиться этого исхода: для этого достаточно лишь прекратить поставлять Украине современное оружие, — пояснили журналисты.

В издании отметили, что отказа от поставок дальнобойных ракет Tomahawk будет достаточно, чтобы направить Зеленского на путь урегулирования. Отмечается, что в последний раз Трамп встречался с президентом Украины в октябре 2025 года.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин ценит желание Трампа разрешить украинский кризис за одну ночь. Однако стремление к урегулированию в столь короткие сроки выглядит нереалистично, добавил он.