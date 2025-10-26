Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:43

Трамп надеется на хорошую сделку с Си Цзиньпином

Трамп уверен в заключении выгодного соглашения с Пекином

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Вашингтон и Пекин могут достичь выгодного соглашения, считает президент США Дональд Трамп. Выступая перед переговорами с бразильским коллегой Лулой да Силвой на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, он анонсировал новые встречи, передает ТАСС.

В Южной Корее мы встретимся с Си [Цзиньпином], и я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят заключить сделку, мы хотим заключить сделку. Мы договорились встретиться, и мы встретимся потом в Китае, и мы встретимся в США, — пояснил Трамп.

Ранее президент США заявил, что намерен обсудить с Си Цзиньпином целый ряд важных вопросов, включая сокращение Пекином импорта российской нефти. Встреча глав двух государств запланирована на следующей неделе и должна стать ключевым событием в сложных американо-китайских отношениях.

До этого Трамп сообщил, что примет участие в новом саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, если будет уверен в сделке. При этом он рассказал журналистам, что всегда был в хороших отношениях с лидером РФ. Точную дату глава Белого дома не назвал. Предыдущий саммит он отменил сам.

нефть
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
