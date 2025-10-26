В Госдуме заявили о давлении режима Санду на проекты АНО «Евразия»

Режим президента Молдавии Майи Санду оказывает давление на просветительские проекты АНО «Евразия», заявила корреспонденту NEWS.ru депутат Госдумы Алена Аршинова на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По ее словам, спецслужбы страны уже обратились в суд с требованием признать организацию якобы экстремистской.

Все встало с ног на голову в Республике Молдова, когда гуманитарная просветительская образовательная деятельность [начала] считаться экстремистской. Это закономерно при режиме Майи Санду. На текущий момент «Евразия» усиливает свои проекты, мы продолжаем работать с Молдавией, — уточнила Аршинова.

По словам парламентария, несмотря на давление, в стране сохраняется высокий спрос на проекты АНО среди местной молодежи, учителей, врачей, блогеров и журналистов. Она выразила надежду, что вопреки противодействию в стране продолжится борьба за национальные интересы.

Ранее Аршинова назвала фарсом выборы, которые прошли в Молдавии. Она отметила, что нарушения начали фиксироваться, как только открылись избирательные участки. Парламентарий уточнила, что сторонники Санду мешали волеизъявлению народа страны.