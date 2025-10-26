Российские военные вновь ударили по объектам ВПК Украины Минобороны РФ: на Украине были уничтожены цеха по производству БПЛА

Российские военные нанесли удары по железнодорожному составу, который перевозил оружие и технику для ВСУ в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Атакам подверглись объекты энергетики и цеха по производству беспилотников дальнего действия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <…> нанесено поражение складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах, — информировало ведомство.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в Волчанске российские войска контролируют 70% территории. За две недели группировка «Север» освободила значительную часть города. Российские войска также окружили 31 батальон ВСУ в Красноармейске и Димитрове, включая соединения ВДВ и егерской бригады.

Перед этим министерство сообщило, что за ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей. По 30 и 26 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей соответственно, семь — над акваторией Черного моря.