Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 октября 2025 в 13:35

Российские военные вновь ударили по объектам ВПК Украины

Минобороны РФ: на Украине были уничтожены цеха по производству БПЛА

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные нанесли удары по железнодорожному составу, который перевозил оружие и технику для ВСУ в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Атакам подверглись объекты энергетики и цеха по производству беспилотников дальнего действия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <…> нанесено поражение складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах, — информировало ведомство.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в Волчанске российские войска контролируют 70% территории. За две недели группировка «Север» освободила значительную часть города. Российские войска также окружили 31 батальон ВСУ в Красноармейске и Димитрове, включая соединения ВДВ и егерской бригады.

Перед этим министерство сообщило, что за ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей. По 30 и 26 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей соответственно, семь — над акваторией Черного моря.

