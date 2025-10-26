Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 13:36

В Совфеде раскрыли, где «находится» суверенитет стран Балтии

Сенатор Косачев заявил, что страны Балтии сдали свой суверенитет Западу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны Балтии сдали свой суверенитет Западу, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в рамках Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованного обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По его словам, приводимым корреспондентом NEWS.ru, единственное позиционирование, которое казалось доступным этим странам, заключается в том, чтобы превращать самих себя в наиболее антироссийско-настроенный фланг.

Так и не обрели настоящей независимости, не успев выйти из состава СССР, они тут же сдали свой суверенитет западным интеграционным объединениям. И, вне всякого сомнения, ни в Риге, ни в Вильнюсе, ни в Таллине не имеют возможности принимать самостоятельные решения для того, чтобы реализовывать собственные национальные интересы, — отметил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество бить в колокола из-за режимов стран Балтии. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, сейчас в европейских странах наблюдается реинкарнация фашизма.

страны Балтии
Константин Косачев
сенаторы
независимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рой дронов, атака ВСУ на машину скорой: как ВСУ атакуют РФ 26 октября
Названы четыре региона, где до конца октября сохранится аномальное тепло
Военный эксперт раскрыл главное назначение «Буревестников»
На Западе раскрыли как Трамп может повлиять на Зеленского
Телефонный пранкер раскрыл главные правила информационной гигиены
Актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту
В Кремле с угрозой ответили ЕС на планы изъять российские активы
Песков назвал санкции США «недружественным шагом»
В Минобороны раскрыли число сбитых бомб и беспилотников ВСУ
Лавров раскрыл, есть ли у России враги на Западе и Востоке
Более 180 человек ожидают замены борта в аэропорту Ханты-Мансийска
В Париже осудили утечку о задержании подозреваемых в ограблении Лувра
В Совфеде раскрыли, где «находится» суверенитет стран Балтии
Российские военные вновь ударили по объектам ВПК Украины
Здоровая обувь: как выбрать модель, которая не навредит вашим ногам
В Госдуме заявили о давлении режима Санду на проекты АНО «Евразия»
Песков раскрыл, что Путин думает о желании Трампа добиться мира «за ночь»
В Кремле заявили о паузе в мирном урегулировании на Украине
В Кремле объяснили, почему нельзя говорить об отмене саммита в Будапеште
«Огромные проблемы»: депутат раскрыла правду о работе администрации Санду
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.