В Совфеде раскрыли, где «находится» суверенитет стран Балтии

Страны Балтии сдали свой суверенитет Западу, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в рамках Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованного обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По его словам, приводимым корреспондентом NEWS.ru, единственное позиционирование, которое казалось доступным этим странам, заключается в том, чтобы превращать самих себя в наиболее антироссийско-настроенный фланг.

Так и не обрели настоящей независимости, не успев выйти из состава СССР, они тут же сдали свой суверенитет западным интеграционным объединениям. И, вне всякого сомнения, ни в Риге, ни в Вильнюсе, ни в Таллине не имеют возможности принимать самостоятельные решения для того, чтобы реализовывать собственные национальные интересы, — отметил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество бить в колокола из-за режимов стран Балтии. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, сейчас в европейских странах наблюдается реинкарнация фашизма.