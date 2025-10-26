Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 13:56

Пранкер Лексус назвал правила цифровой гигиены

Пранкер Лексус призвал защищаться от мошенников с помощью кодовых слов

Алексей Столяров (Лексус) Алексей Столяров (Лексус) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пользователи должны соблюдать несколько правил, чтобы не стать жертвой мошенников, в частности помнить, что любой звонок — потенциальная угроза, заявил пранкер Лексус (настоящее имя — Алексей Столяров) в комментарии ТАСС. Он призвал отказаться от передачи конфиденциальных данных, а также использовать кодовые слова.

Первое правило, конечно же, что каждый звонок сейчас — это потенциальная угроза, это потенциальный риск. Во-вторых, многие деликатные вещи не стоит обсуждать дистанционно. И я думаю, что сейчас очень важно создать какие-то определенные офлайн-слова, офлайн-пароли, — отметил Лексус.

Блогер подчеркнул, что мошенники постоянно придумывают новые схемы и теперь активно используют мессенджеры и искусственный интеллект. Злоумышленники, добавил он, собирают информацию о своих жертвах, создают доверительные легенды и атакуют точечно, а не массово.

Делают все так, чтобы человек чувствовал, что с ним общается не посторонний, а кто-то из близких, — заключил Лексус.

Ранее стало известно, что мошенники начали собирать данные о погибших бойцах через фотографии их могил. Получив необходимую информацию, они используют эту информацию для давления на родственников.

