26 октября 2025 в 13:46

В Минобороны раскрыли число сбитых бомб и беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО сбили три авиабомбы и 116 беспилотников ВСУ за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 116 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, вместе с тем были уничтожены три управляемые авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что также за прошедшие сутки подразделения ВСУ потеряли более 1515 бойцов. Самые большие потери противник понес в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» — до 505 человек. «Восток» ликвидировал до 300 солдат ВСУ, «Юг» — более 240, «Запад» — до 230, «Север» — 190 и «Днепр» — до 50 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные нанесли удары по железнодорожному составу, который перевозил оружие и технику для ВСУ в Донбассе. Атакам подверглись объекты энергетики и цеха по производству беспилотников дальнего действия. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
авиабомбы
ПВО
