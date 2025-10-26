В Париже осудили утечку о задержании подозреваемых в ограблении Лувра

Прокурор Парижа Лор Беко раскритиковала утечку данных о подозреваемых, которых задержали по делу об ограблении Лувра. По ее словам, которые передает Yahoo, это может навредить расследованию.

Я глубоко сожалею о преждевременном раскрытии данных информированными лицами, не учитывающими интересы следствия. Эта публикация может лишь навредить расследованию, — заявила Беко.

Прокурор сообщила, что в расследовании дела задействована сотня следователей. По ее словам, правоохранители продолжают искать драгоценности и оставшихся на воле преступников.

Ранее стало известно о задержании одного из подогреваемых в аэропорте Парижа Руасси — Шарль-де-Голль. Французские правоохранительные органы пресекли попытку подозреваемого покинуть страну. Его планы на вылет стали известны спецслужбам, однако место назначения не разглашалось.

19 октября в Лувре произошло дерзкое похищение: из музея вынесли восемь ценных предметов из коллекции украшений Наполеона и Жозефины. Преступники действовали вчетвером, используя автолестницу и электроинструменты. Они проникли в галерею Аполлона, где хранились исторические драгоценности, и забрали с собой ожерелья, серьги, диадему, брошь, декоративный бант и тиару.