26 октября 2025 в 13:13

Погода в Москве в понедельник, 27 октября: ждать ли ливней и похолодания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 27 октября, прогнозируются дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 27 октября

В столичном регионе завтра, 27 октября, в дневное время столбики термометров поднимутся только до +10 градусов.

«Ночью 27 октября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, по области — от +2 до +7 градусов. Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Температура в Москве — от +8 до +10 градусов, по области — от +5 до +10 градусов. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в российской столице ожидается плавное понижение температуры воздуха.

«Заключительная неделя октября пройдет в условиях ненастной циклонической деятельности и постепенного понижения температурного фона до многолетней нормы. К первым выходным ноября распогодится и начнется подготовка атмосферы к предзимью», — отметил синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, в понедельник, 27 октября, погода в Москве будет определяться влиянием циклона, который принесет пасмурную и дождливую погоду. Столицу ожидает холодный и сырой осенний день, характерный для конца октября. Ночь на понедельник будет ознаменована дождем при температуре воздуха +6 градусов, которая будет ощущаться как +3 из-за повышенной влажности, достигающей 94%. Утренние часы не принесут изменений к лучшему — дождь продолжится, а столбик термометра покажет +6 градусов. Днем температура воздуха незначительно повысится, до +7 градусов, но дождь не прекратится, а «ощущаемая» температура составит всего +3 градуса. К вечеру непогода немного ослабеет, однако вероятность осадков все еще останется высокой. Ветер в этот день будет юго-восточный и западный, его скорость составит 4–5 м/с, что еще больше усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление будет довольно низким — около 734 миллиметров ртутного столба, что типично для пасмурной и дождливой погоды.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 27 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 октября в Северной столице ожидаются кратковременные дожди.

«Облачная погода. Дождь, днем небольшой. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток — от +6 до +8 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, день начнется с небольшого дождя при температуре воздуха около +7 градусов. Из-за высокой влажности, которая составит утром около 90%, и юго-восточного ветра скоростью 4–5 м/с, будет ощущаться как +3 градуса. К полудню осадки временно прекратятся, а температура воздуха максимально поднимется до +8 градусов. Атмосферное давление будет низким, около 746 миллиметров ртутного столба, что типично для подобной погодной ситуации.

