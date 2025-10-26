В Раде назвали причину начала конфликта с Россией Депутат Рады Дмитрук заявил, что украинский конфликт начался из-за Зеленского

Вина за начало украинского конфликта лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в X. По его словам, страна продолжит страдать, пока он находится у власти.

Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью, — написал Дмитрук.

Фактически нардеп призвал к свержению главы Украины. По его мнению, для достижения мира необходимо устранить Зеленского и начать переходный период, который обеспечит законность и выживание страны, а не продолжение конфликта.

Ранее Кирилл Дмитриев, директор РФПИ и спецпредставитель Путина, заявил, что Россия хочет быстрого разрешения украинского кризиса на своих условиях. Для мира нужны решения по территории, нейтральному статусу Украины и гарантиям безопасности. Он отметил, что удары наносятся только по военным объектам. Дмитриев планирует встречи с американскими дипломатами для обсуждения отношений между странами.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет завершить конфликт на Украине. Также он отметил, что введенные против Москвы санкции «очень жесткие» и окажут значительное влияние.