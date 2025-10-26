Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 09:55

В Раде назвали причину начала конфликта с Россией

Депутат Рады Дмитрук заявил, что украинский конфликт начался из-за Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вина за начало украинского конфликта лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в X. По его словам, страна продолжит страдать, пока он находится у власти.

Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью, — написал Дмитрук.

Фактически нардеп призвал к свержению главы Украины. По его мнению, для достижения мира необходимо устранить Зеленского и начать переходный период, который обеспечит законность и выживание страны, а не продолжение конфликта.

Ранее Кирилл Дмитриев, директор РФПИ и спецпредставитель Путина, заявил, что Россия хочет быстрого разрешения украинского кризиса на своих условиях. Для мира нужны решения по территории, нейтральному статусу Украины и гарантиям безопасности. Он отметил, что удары наносятся только по военным объектам. Дмитриев планирует встречи с американскими дипломатами для обсуждения отношений между странами.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет завершить конфликт на Украине. Также он отметил, что введенные против Москвы санкции «очень жесткие» и окажут значительное влияние.

Украина
украинский конфликт
Владимир Зеленский
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уровень недовольства немцев властями Германии достиг рекордных значений
В России назвали самого упоминаемого отечественного ученого
Магнитные бури сегодня, 26 октября: что завтра, тошнота, скачки давления
Школьники толпой накинулись на пенсионера после замечания
«Сотрудничали с охраной»: раскрыты детали расследования об ограблении Лувра
В Новосибирске объявились похитители детей
Военэксперт предрек реакцию Запада на новую российскую ракету «Буревестник»
«Совершенно новое оружие»: стало известно, чем Россия ответит на Tomahawk
Mash: Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров
Мать и дочь погибли после атаки ВСУ на российский город
Оружие Судного дня: что известно о ракете «Буревестник», где разместят
Названа страна, подорвавшая безопасность Корейского полуострова
В один месяц скончались сразу два известных губернатора времен Ельцина
Лукашенко призвал Австрию помнить о драматических уроках прошлого
Пакистан заявил о готовности начать открытую войну с Афганистаном
Наступление ВС РФ на Харьков 26 октября: огонь по своим, плен в Купянске
Сотрудники ТЦК мобилизовали украинца с кладбища и отправили на передовую
«Молния» уничтожила объект ВСУ на рекордной дистанции
ВСУ лишились штурмовой группы в районе Константиновки
«Не будет препятствий»: военэксперт о российской ракете «Буревестник»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.